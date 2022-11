Di certezze, sulla natura del rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi ve ne sono pochissime soprattutto dopo l’ultimo gesto di condivisione che vorrebbe cancellare settimane di freddezza ostile tra i coniugi che, secondo la versione offerta dall’influencer e modella argentina, sarebbero stati pronti a separarsi.

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’argentino Caras, addirittura il nuovo patto siglato da Icardi e Wanda li vorrebbe di nuovo genitori a distanza di più di cinque anni dalla nascita di Isabella, ultimogenita della coppia e della modella.

Una gravidanza che anche il gesto di Icardi, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, lascerebbe intendere una sorta di intenzione protettiva, accuditiva da parte dell’attaccante del Galatasaray nei confronti della compagna, alla quale accarezza l’addome come se fosse in dolce attesa davanti allo specchio nel resort delle Maldive dove la coppia ha ritrovato la passione e l’intesa, dopo mesi di alta tensione scaturiti dalla decisione di Wanda di tagliare il loro rapporto.

E procedere alla separazione, al di là di Maria Eugenia Suarez, L-Gante e degli impegni professionali che l’agente ha rivendicato con veemenza nella recente intervista rilasciata a Vanity Fair, una sorta di manifesto del pensiero di Wanda.

Perché dietro a questo reiterarsi di esternazioni preliminari agli atti che conducono a una separazione, al riavvicinarsi della coppia, alle frasi messe dette c’è tanto della richiesta di indipendenza e di autonomia della Nara, anche nei ruoli ricoperti in qualità di agente di Icardi.

Certo, c’è un mondo sui social ricostruito con baci, carezze, vacanze alle Maldive che avrebbero ricucito una relazione slabbrata da accuse e offese reciproche tra le quali la famosa “toxica” che Icardi usò nei confronti della moglie per descrivere la situazione vissuta.

Adesso i rumors su questa nuova presunta gravidanza di Wanda Nara, la quale reduce da cinque cesari, aveva a più riprese escluso l’eventualità di un figlio dopo la nascita della più piccola dei suoi cinque ragazzi (Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, appunto).

Su questo ritorno di fiamma, in tanti tra haters e giornalisti argentini hanno avanzato dubbi come all’epoca della loro separazione e dei tentativi di Icardi di riconquistare la moglie volando in Argentina e creando un’attenzione mediatica sul loro caso.

Certo è che, oltre le supposizioni, tra loro c’è un legame intenso che si riaccende a cicli alterni e che si riassume nelle parole dell’ex capitano dell’Inter:

“Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l’ora di tornare con G“, continua lei. E in aggiunta l’emoji di un bambino e un altro messaggio: “2022”.

“Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello – ha risposto Icardi – Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G”.