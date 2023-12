Wanda Nara verso la finale di Ballando, ecco perché la modella è triste

La showgirl argentina è una delle favorite per la vittoria finale, ma arriva all'ultimo atto con un velo di malinconia: il messaggio sui social

22-12-2023 16:00

Manca poco alla finale di Ballando con le Stelle e Wanda Nara è una delle candidate alla vittoria finale. La showgirl, insieme a Pasquale La Rocca, ha emozionato durante le esibizioni e ha una grande fetta di pubblico dalla sua parte. Tante belle coreografie e voti quasi sempre altri per l’argentina durante questa edizione. Non solo la tv, ma anche la vita privata: il rapporto con la città è stato un amore a prima vista.

Wanda Nara e la dedica a Roma

Per salutare la città , Wanda Nara ha postato uno scatto al tramonto al Colosseo, con una dedica speciale: “Ultimi giorni in questa città bellissima. Sono triste perché lascerò tanti amici nuovi e speciali ma tornerò presto, promesso! Torno sempre a te“, con tanto di emoticon commossa e cuore rosso. Parole sincere nei confronti di Roma, che l’argentina ha sempre elogiato per l’ospitalità che le ha dato in questi mesi. Una seconda casa in cui ha vissuto senza il marito Icardi e i figli, nonostante il grande appoggio che le hanno dato a distanza.

Ballando con le Stelle, verso la finale

Per le principali agenzie di scommesse, Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i favoriti per il primo posto e quindi per alzare il trofeo di Ballando con Le Stelle. Una lotta serrata con Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e Simona Ventura e Samuel Peron, altri papabili vincitori di questa edizione. Leggermente defilata la coppia Teo Mammuccari– Anastasia Kuzmina, che però potrebbe diventare la quota “sorpresa” di questo ultimo atto.

La classifica e i finalisti di Ballando con le Stelle

Di seguito la classifica e tutti i finalisti del programma:

1. Wanda Nara e Pasquale La Rocca, 85 punti

2. Simona Ventura e Samuel Peron, 76 punti

3. Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, 54 punti

4. Sara Croce e Luca Favilla, 50 punti

5. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, 45 punti

6. Giovanni Terzi e Giada Lini, 18 punti

7. Rosanna Lambertucci e Simone Casula