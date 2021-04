Webber: "Sono preoccupato per Vettel"

Mark Webber ha confessato di essere preoccupato per Sebastian Vettel, che non ha cominciato nel migliore di modi la sua esperienza in Aston Martin: “Sono un po’ nervoso per lui, anzi sono preoccupato – sono le parole riportate da Formulapassion -. Quante frecce gli sono rimaste a disposizione? Penso che in Aston Martin si troverà bene, credo che gli piacerà l’ambiente, senza dubbio. E gli piacerà non essere più a Maranello, godendo di un’atmosfera e di una cultura inglese, che gli è sempre andata a genio”

“Ma queste cose non si traducono automaticamente in prestazioni. Non so come andrà a livello di cronometro e risultati. Ma siamo onesti: va bene che è all’inizio dell’avventura in Aston Martin, però non importa. Così come non importa il cambio di squadra: metà classifica rimane metà classifica, e lui non è un pilota da pacchetto di mischia. Il team non è ancora vincente e non può garantirgli quelle prestazioni e quella intensità di cui Seb ha bisogno. Stanno facendo un percorso, sì, e lui lo capisce, ma questo può influire sulle sue motivazioni. Sono davvero nervoso per lui”.

OMNISPORT | 04-04-2021 10:07