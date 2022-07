West Ham, Scamacca: "Mancini mi ha consigliato la Premier"

27-07-2022 18:32

Gianluca Scamacca ha cambiato squadra e campionato. Non è più il centravanti del Sassuolo, bensì ha deciso di trasferirsi al West Ham per giocare in Premier League: “Ho scelto di venire qui per il progetto e perché mi volevano tanto. Ho parlato col manager e abbiamo trovato subito l’intesa”, così Scamacca in un’intervista al sito ufficiale degli Hammers.

L’attaccante azzurro, che si è dunque presentato ai suoi nuovi tifosi del West Ham, è stato convinto anche dal ct Roberto Mancini: “Abbiamo parlato prima che venissi qui e ha detto che è il posto migliore per me. Giocare in un campionato che mi avrebbe aiutato a migliorare perché la Premier è il miglior torneo”.