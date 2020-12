Wilshere, vicino il ritorno al Bournemouth

Tanto bravo quanto sfortunato. Jack Wilshere è il classico talento che non è riuscito a imporsi ad altissimi livelli, nonostante le sue indubbie qualità tecniche facessero presumere il contrario. E ora, a quasi 29 anni (li compirà venerdì), potrebbe finire a giocare nella seconda serie inglese.

Niente di ufficiale, niente di certo. Ma Wilshere si sta allenando con il Bournemouth, formazione di Championship retrocessa dalla Premier League al termine della scorsa stagione. Ad annunciarlo sono state proprio le Cherries, che attualmente occupano il terzo posto in classifica.

“Già in prestito da noi, Jack Wilshere si sta allenando con il resto della rosa, che ha avuto un inatteso buco di 11 giorni tra una partita e l’altra dopo che la gara del Boxing Day contro il Millwall è stata posticipata”.

Wilshere aveva già indossato la maglia del Bournemouth nel 2016/17, in prestito dall’Arsenal. 27 presenze e zero reti in Premier League, prima di tornare a Londra e, l’estate seguente, firmare un biennale con il West Ham a parametro zero.

Scaduto anche il contratto con gli Hammers, Wilshere è rimasto senza squadra. E il Bournemouth gli ha aperto le proprie porte per la seconda volta, consentendogli di allenarsi agli ordini di Tindall. In attesa magari di un contratto.

OMNISPORT | 29-12-2020 22:18