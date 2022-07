Wimbledon 2022: Sinner agli ottavi, Isner battuto in tre set

01-07-2022 19:51

Jannik Sinner era approdato negli ottavi di finale in tutti e tre gli altri tornei del Grande Slam. Oggi ha colmato l’unica lacuna che gli mancava, Wimbledon: il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria nel match di terzo turno del singolare maschile ha battuto in tre set dopo due ore e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-4 7-6 6-3 il veterano statunitense John Isner, 37 anni e grande specialista del tennis su erba.

Wimbledon 2022: Sinner non concede a Isner nemmeno una palla break

Un solo break ha deciso il primo set: Isner ha perso il servizio nel settimo game dopo aver salvato una palla break nel quinto. Nessuna palla break e solo quattro game ai vantaggi nel secondo set, poi nel tie-break Sinner fa il minibreak sul 2-2 mantenendolo fino alla fine e imponendosi per 7-4. Un solo break decide anche il terzo set, nell’ottavo game, quando Isner, probabilmente a causa di un problema fisico, si mette a fare serve and volley per accorciare gli scambi e si fa infilare alla seconda palla break da Jannik che poi chiude il match tenendo il servizio a 15.

Wimbledon 2022: per Sinner ora la grande sfida con Alcaraz

Una prestazione dalla solidità impressionante da parte di Sinner che non ha concesso nemmeno una palla break e ha notevolmente migliorato il suo gioco anche grazie all’ingresso di un grande coach ed ex ottimo tennista come Darren Cahill nel suo staff tecnico. Ora negli ottavi ci sarà la grande sfida con l’altro prodigio del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, che ha letteralmente massacrato per 6-3 6-1 6-2 in un’ora e 38 minuti il tedesco Oscar Otte. Purtroppo nei due precedenti incontri lo spagnolo ha battuto l’altoatesino in entrambi i casi.

Tra poco le dichiarazioni a caldo di Jannik Sinner al termine del match. L’altoatesino è il più giovane italiano di sempre a raggungere la seconda settimana a Wimbledon.