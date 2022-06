Wimbledon femminile 2022: Cocciaretto out al secondo turno

29-06-2022 20:08

Dopo aver travolto Martina Trevisan all’esordio, finisce al secondo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto nel singolare femminile di Wimbledon. La 21enne nativa di Ancona, numero 119 del mondo, è stata battuta con un doppio 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco dalla rumena Irina-Camelia Begu, numero 43. Un break nel terzo gioco decide il primo set, Begu ne fa un altro nel primo game del secondo, poi subisce il controbreak da Cocciaretto nell’ottavo game per poi operare l’allungo decisivo in quello successivo. Un torneo comunque buono per Elisabetta che sta provando a scalare la classifica dopo un anno pieno di problemi.