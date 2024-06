Wimbledon, incognita Murray: iscritto anche al doppio col fratello Jamie, ma la sua presenza è ancora a rischio

Murray ha fatto sapere che deciderà all'ultimo se parteciperà o meno in campo a quello che sarebbe il suo ultimo Wimbledon, dove risulta iscritto anche nel tabellone di doppio in coppia col fratello Jamie

Dopo l’infortunio rimediato al Queen’s permangono i dubbi sulla presenza di Andy Murray a quello che nel caso sarebbe il suo ultimo torneo di Wimbledon in carriera. Lo scozzese sta tentando tutto il possibile per regalarsi una chance di salutare i suoi tifosi sul prato che con due successi lo ha consacrato come uno dei Fab4, ma deciderà solamente all’ultimo se scendere in campo o meno ai Championships, dove risulta iscritto anche nel torneo di doppio insieme al fratello Jamie grazie a una wild card.

Murray, un campione sul viale del tramonto

Andy Murray è stato l“umano” che più si è avvicinato agli extraterrestri Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic nel loro periodo di maggior splendore. Un giocatore incredibile, capace di scalzare i tre fenomeni dalla vetta del ranking nel 2016, ultimo anno in cui purtroppo è stato possibile ammirare lo scozzese nel suo massimo splendore prima dell’infortunio all’anca che ha rischiato di comprometterne la carriera e che ne ha ridimensionato i risultati.

Da quell’infortunio sono ormai passati quasi sette anni, durante i quali Murray ha continuato a lottare come un leone, come ci aveva sempre abituato in carriera, pur non riuscendo per ovvi motivi a tornare ai livelli pre infortunio. Poco tempo fa Andy aveva infine annunciato che Wimbledon e le Olimpiadi – i tornei dove ha raccolto i suoi successi più importanti oltre al titolo vinto nel 2012 allo US Open – sarebbero stati i suoi ultimi tornei prima di appendere la racchetta al chiodo.

Murray: “Deciderò all’ultimo, voglio questa chance”

Il destino ha però voluto giocare un altro brutto scherzo a Murray, procurandogli un infortunio alla schiena durante il Queen’s, giusto due settimane prima dell’inizio di Wimbledon, mettendo in discussione la sua presenza ai Championships. A proposito non si hanno ancora notizie certe, ma Andy ha parlato giovedì 27 giugno dicendo di volerci provare fino all’ultimo, di volersi regalare la chance di partecipare che lui – come tutti gli appassionati di tennis – merita.

Queste le parole dello scozzese: “Sto migliorando molto velocemente e le prossime 72 o 96 ore potrebbero fare una notevole differenza. E’ una situazione complicata di base che lo è diventata ancora di più visto che voglio scendere in campo a Wimbledon un’ultima volta. Voglio questa opportunità, anche se secondo alcuni ritirarsi da un torneo all’ultimo non sia un comportamento corretto, nonostante si verifichi spesso nel circuito. Credo di meritarmi la chance di provare a scendere in campo qui ancora una volta, è il mio desiderio e continuerò a sperarci fin quando potrò per capire se ci riuscirò”.

“Aspetterò fino all’ultimo per vedere se potrò scendere in campo, è un diritto che mi sono meritato, anche se non si sa ancora se sarò al 100% o se non avrò alcuna chance di poter competere. La situazione è questa, e al momento è più facile che io disputi il torneo di doppio, ma sto facendo riabilitazione 24 ore al giorno per darmi l’opportunità di giocare ancora qui”.

In doppio con il fratello Jamie a Wimbledon

Come preannunciato dallo stesso Murray e confermato dai sorteggi dei tabelloni, Andy disputerà anche il torneo di doppio e lo farà in coppia con il fratello Jamie, ex n°1 mondiale di doppio e vincitore di due slam – ma non di Wimbledon dove raggiunse la finale nel 2015 – nella specialità. Sarà il primo Championships con in campo assieme i fratelli Murray, che tra il 2010 e il 2011 conquistarono due ATP 500. La scelta di iscriversi anche al doppio permette ad Andy di regalarsi una chance in più di salutare i suoi tifosi, soprattutto visto il minore impegno fisico a cui sottopone la specialità.