Wimbledon, sorteggio: Sinner al debutto pesca Hanfmann, poi possibile derby con Berrettini

Effettuati i sorteggi del tabellone del Championship: Sinner esordirà contro il tedesco Hanfmann, già battuto al primo turno degli US Open 2023. Poi potrebbe trovare Matteo.

Sarà ancora una volta un tedesco il primo ostacolo sulla strada che vorrebbe portare Jannik Sinner a mettersi la corona di re di Wimbledon: Yannick Hanfmann, numero 95 del mondo, è il prescelto per sfidare il numero uno del ranking nel match d’esordio al Championship, così come stabilito dal sorteggio effettuato nella mattinata italiana. Curiosamente, non è la prima volta che i due si ritrovano l’uno contro l’altro in un primo turno di uno slam: accadde anche lo scorso anno a Flushing Meadows, col tennista altoatesino capace di imporsi in tre comodi set (6-3 6-1 6-1) senza dar spazio ad alcuna recriminazione.

Sinner, al secondo turno possibile derby con Berrettini!

La vera notizia è che al secondo turno per Sinner potrebbe esserci già un clamoroso derby con Matteo Berrettini. Che debutterà contro l’ungherese Marton Fucsovics, col quale ha perso nell’unico precedente a livello ATP nella semifinale di Sofia del 2019 (Berrettini vinse invece la sfida nel Challenger 2018 a Irving, in Texas). In caso di vittoria, Berrettini si ritroverebbe dall’altra parte della rete il grande compagno di Davis in un vero e proprio scontro tra titani, considerando che Matteo è probabilmente uno dei tennisti italiani più forti di sempre sull’erba, mentre Jannik ha dimostrato di essere ormai competitivo ai massimi livelli anche sulla superficie tanto cara ai britannici.

Per chi dovesse spuntarla al terzo turno ecco un possibile incrocio con quel Tallon Griekspoor che ogni volta che vede Sinner vede… rosso: cinque incroci in totale, 5 vittorie dell’italiano, l’ultima conquistata appena una settimana fa ad Halle (quest’anno l’aveva già battuto a Rotterdam e a Miami: in entrambi i casi, Jannik ha vinto il torneo…). Negli ottavi possibile incrocio con Ben Shelton, che terrà a battesimo l’ultimo italiano qualificato, vale a dire Mattia Bellucci. Poi eventualmente ai quarti uno tra Medvedev e Dimitrov e in semifinale Alcaraz (o Rublev). Con Djokovic, dopo il test in allenamento, l’occasione per ritrovarsi contro potrebbe avvenire soltanto in finale.

Al serbo peraltro è andata di lusso: debutto con il qualificato Vit Kopriva, poi uno tra Fearnely o Moro Canas, quindi un potenziale Etcheverry al terzo e Popyrin (o perché no, Luca Nardi) agli ottavi. Avvio soft anche per Carlos Alcaraz, campione in carica, contro lo sloveno Mark Lajal: insomma, s’è visto di peggio…

Tabellone maschile: Musetti debutta con Navone

La pattuglia italiana nel tabellone maschile è composta da ben 10 tennisti. Detto di Sinner e Berrettini, e detto anche di Bellucci, un abbinamento ostico è capitato a Matteo Arnaldi, opposto a Frances Tiafoe che un anno fa vinse sull’erba a Stoccarda, mentre quest’anno sembra fare più fatica.

Per Lorenzo Sonego l’avversario è tosto, ma forse solo sulla carta: Mariano Navone va forte sul rosso, mentre sull’erba non sembra così pericoloso. Per Fabio Fognini, alla 14esima partecipazione al Championship (16 vittorie e 13 ko.: non è mai andato oltre il terzo turno), debutto contro il tedesco Dominik Koepfer e possibile incrocio al terzo turno proprio contro Sonny.

Per Lorenzo Musetti, reduce dalla semifinale di Stoccarda persa con Berrettini e dalla finale del Queen’s, dove ha ceduto a Tommy Paul, il primo ostacolo risponde al nome di Constant Lestienne, non proprio il rivale più pericoloso sull’erba. E in caso di vittoria al secondo turno potrebbe scapparci un derby con Luciano Darderi, che qualche segnale sulla superficie a lui del tutto nuova l’ha mandato: l’italo-argentino sfiderà Jan Choinski, che pur essendo britannico sull’erba ha sempre fatto una fatica del diavolo (insomma, si può fare). Flavio Cobolli, appena uscito a Eastbourne, proverà a cavalcare il momento sfidando il temibile giapponese Rinky Hijikata, che ha recentemente battuto Luca Nardi a Mallorca: per il pesarese ostacolo Tomas Etcheverry al debutto assoluto sul sacro prato londinese.

Tabellone femminile, Paolini sulla strada di Coco Gauff

In campo femminile la pattuglia è dimezzata rispetto a quella maschile (10 a 5). Fari puntati chiaramente su Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, impegnata nel pomeriggio nella semifinale del WTA 250 di Eastbourne contro Kasatkina: a Wimbledon debutterà contro Sara Sorribes Tormo, specialista sul rosso, battuta nell’ultimo precedente datato ormai 11 mesi sulla terra di Palermo (era la semifinale del torneo 250, vinto poi dalla cinese Zheng Qinwen in tre set), restituendo il favore del match vinto dalla spagnola nel 2015 nel Challenger di Brescia.

Paolini nella sua parte di tabellone potrebbe incrociare le statunitensi Madison Keys agli ottavi e soprattutto Coco Gauff nei quarti, avversarie con le quale in carriera ha sempre perso (3-0 complessivo). Keys che peraltro affronterà al debutto Martina Trevisan, che certo ha avuto in sorte un abbinamento non troppo fortunato. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la qualificata rumena Anca Todoni, mentre Sara Errani affronterà la ceca Linda Noskova, testa di serie numero 26. Non fortunatissima neppure Lucia Bronzetti, opposta alla testa di serie numero 30, la canadese Leylah Annie Fernandez.