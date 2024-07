Wimbledon, Paolini continua ad avanzare: Sonego va ko, che delusione per Bolelli e Vavassori

La giornata italiana a Wimbledon viene illuminata dalla vittoria di Jasmine Paolini che sembra aver trovato il feeling con l’erba: sconfitte invece per Lorenzo Sonego e per il doppio Vavassori-Bolelli

Nella giornata del derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrrettini arriva l’ennesima conferma di Jasmine Paolini. La tennista toscana si conferma in una stagione di grande forma e conquista il passaggio al terzo turno di Wimbledon. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego e per il doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Paolini non sbaglia: battuta Minnen

Jasmine Paolini non ha mai avuto particolare feeling con l’erba ma quest’anno sembra aver finalmente rotto il ghiaccio. Dopo il successo al primo turno contro la spagnola Sorribes Tormo, è arrivato un successo piuttosto netto anche contro la belga Greet Minnen superata con il punteggio di 7-6, 6-2. Ora per la tennista toscana il livello si alza in maniera esponenziale visto che sulla sua strada trova la giovane tennista canadese Bianca Andreescu che ha limato in due set Linda Noskova.

Sonego, niente derby: ko contro Bautista Agut

Niente da fare per Lorenzo Sonego. Il piemontese sperava di approfittare di una bella occasione nel tabellone e invece è andato a sbattere contro lo spagnolo Bautista Agut. Dopo un brutto primo set, Sonny era riuscito a mettere a posto la partita nel secondo. Le interruzioni per la pioggia però non hanno aiutato l’azzurro che ha fatto fatica a ritrovare il ritmo finendo per commettere qualche errore di troppo e per cedere in 4 set. Sarà lo spagnolo ad affrontare uno strepitoso Fabio Fognini al terzo turno.

Vavassori-Bolelli: che delusione

La grande delusione della giornata è quella che arriva dal doppio composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli: i due azzurri erano arrivati in finale nei due precedenti slam della stagione (perdendo però nell’atto conclusivo in entrambi i casi). A Wimbledon speravano di compiere lo stesso percorso ma sono incappati nella classica giornata negativa finendo per cedere in due set alla coppia composta dal finlandese Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Per Vavassori c’è un’altra possibilità rappresentata dal doppio misto che giocherà insieme all’altra specialista italiana Sara Errani (venerdì in campo contro Withrow-Sutjiadi).

