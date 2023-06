Women's Champions League: Juventus, sulla strada c'è l'Eintracht

Effettuato il sorteggio della prima fase del percorso piazzate: la squadra di Montemurro non è stata fortunatissima

30-06-2023 14:23

Juventus Women non fortunatissima nel sorteggio della prima fase del percorso piazzate di Women’s Champions League. La squadra di Montemurro, infatti, in semifinale nel gruppo 2 ha un turno agevole, contro le kazake del Wfc Okzhetpes; passando il turno, però, le bianconere probabilmente affronteranno l’Eintracht di Francoforte, che in semifinale, se la vedrà con lo Slovacko. Partite in gara secca il 6 e il 9 settembre.

Ecco tutti i gironi della prima fase.

Percorso piazzate

Gruppo 1

Twente-Sturm Graz

Levante-Stjarnan

Gruppo 2

Juventus-WFC Okzhetpes

Eintracht Francoforte-Slovacko

Gruppo 3

Paris Fc-Kryvbas

Arsenal-Linkoping

Gruppo 4

Brondby-Celtic Glasow

FC Minsk-Valerenga

Percorso Campioni

Gruppo 1

Ferencvaros-Qiryat Gat

Olympia Cluj-Spartak Myjava

Gruppo 2

Vorskla-Flora Tallin

SKF Sarajevo-Osijek

Gruppo 3

Mura-Samegrelo

Apollon-Ljuboten

Gruppo 4

Koge-Koupio

Spartak Subotica-Klaksvík

Gruppo 5

Anderlecht-Katowice

Brann-Lokomotive Stara Zagora

Gruppo 6

BIIK-Shymkent-Riga

Benfica-Cliftonville

Gruppo 7

Valur-Fomget

Vllaznia-EP-Hajvalia

Gruppo 8

Gintra-Cardiff City

Glasgow City-Shelbourne

Gruppo 9

PAOK Salonicco-Racing Union Luxemburg

ST. Polten-vincente PAOK-Rancing

Gruppo 10

Dinamo BSUPC-Agarista Anenii Noi

Ajax-vincente Dinamo-Agarista

Gruppo 11

Breznica-Birkirkara

Zurigo- vincente Breznica-Birkirkara