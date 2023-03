Per la prima volta di scena nello stadio centrale della capitale, le ragazze di coach Spugna affrontano la corazzata spagnola nei quarti del cammino europeo che fino ad oggi ha visto Bartoli & co protagoniste.

21-03-2023 11:08

Una notte da leonesse per il sogno di una vita: la Roma femminile si prende il palcoscenico più importante nella serata di Champions più importante, quella che le vedrà protagoniste nei quarti di finale contro il Barcellona direttamente allo Stadio Olimpico.

Le blaugrana hanno già sollevato al cielo l’ambito trofeo nel 2021 e puntano, senza mezzi termini, ad una nuova finale. Di contro ci sono mister Spugna e le sue ragazze che stanno dimostrando di essere cresciute a tal punto da saper stare tre le big europee.

“Sono 30 anni che sogno di giocare all’Olimpico” ha detto in conferenza stampa la capitana Elisa Bartoli.

“Sappiamo che affrontiamo una corazzata – le ha fatto eco il tecnico – ma non dobbiamo perdere le nostre caratteristiche e provare a sfruttare quello che ci lasciano, il focus resta il campo ma per noi giocare all’Olimpico di fronte a 40 mila persone è una conquista”.