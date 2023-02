Women’s Champions League: la Roma pesca il Barcellona ai quarti di finale

L’urna di Nyon non è stata benevola con le giallorosse di mister Spugna ma in fondo tra le prime otto squadre d’Europa era difficile trovare un avversario abbordabile. Si gioca su andata e ritorno.

10-02-2023 18:30

A Nyon sono stati decisi gli accoppiamenti della Women Champions League partendo, ovviamente, dai quarti di finale.

L’unica italiana rimasta in gioco è la Roma del tecnico Alessandro Spugna abile a qualificarsi come seconda classifica del girone B alla sua prima apparizione in campo europeo. Ora arriva il Barcellona vicecampione europeo, fermato lo scorso anno in finale solo dall’eterno Lione.

Le giallorosse inizieranno tra le mura amiche il 21/22 marzo per poi approdare al Camp Nou il 29/30 marzo. Proprio come nel calcio maschile, già dallo scorso anno non vale più la regola del gol in trasferta, ci si giocherà tutto in 180 minuti più eventuali supplementari e/o rigori.

Gli altri accoppiamenti vedono: Bayern Monaco – Arsenal, PSG – Wolfsburg, Lione – Chelsea.