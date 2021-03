World Series Doha, Paltrinieri è terzo

Dopo un anno di stop riparte anche il nuoto di fondo e riparte proprio da Doha dopo un anno fa si era tenuta l’ultima gara di Coppa del Mondo. Da Doha riparte anche Gregorio Paltrinieri che nella 10 km porta a casa un bronzo.

Davanti a lui, l’ungherese Rasovszky e il francese Olivier.

“Sono contento del terzo posto, proprio perché – spiega Greg – Un medaglia in coppa del mondo è sempre bella da conquistare. È stata una gara difficile: c’era un vento pazzesco, sfiorava i 50 Km/h, corrente forte e condizioni non ottimali anche per le mie caratteristiche. Sono riuscito a stare davanti abbastanza, poi verso la fine c’è stata bagarre generale e sono rimasto indietro e sono riemerso in rimonta negli ultimi 500 metri. Quelli che mi sono arrivati davanti sono Olivier e Rasovszky, tra i due più forti e che hanno vinto molto nelle acque libere internazionali. Chiudere al terzo posto questa gara ci può stare”.

