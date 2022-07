WTA 250 Budapest: Trevisan e Cocciaretto fuori nei quarti di finale

15-07-2022 17:13

Finisce nei quarti di finale l’avventura di Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan nel WTA 250 sulla terra battuta al coperto di Budapest. La giovane marchigiana, numero 118 del mondo, è stata battuta per 6-4 6-3 dalla statunitense Bernarda Pera, numero 130, in poco più di un’ora e 20 minuti di gioco. La fiorentina invece, semifinalista all’ultimo Roland Garros e numero 26 del mondo, ha perso a sua volta in due set, 6-4 6-1 in poco più di un’ora e 40 minuti, dall’ungherese Anna Bondar, numero 53 del ranking.