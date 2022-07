WTA 250 Palermo: semifinale Paolini-Bronzetti!

23-07-2022 08:00

Sarà tutta azzurra questa sera la prima semifinale del WTA 250 sulla terra battuta di Palermo e la giocheranno Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, che nei quarti di finale hanno sostenuto due autentiche battaglie.

La toscana, contro la spagnola Nuria Parrizas Diaz, è stata sotto 6-7 5-2 e ha dovuto annullare due match point sul 6-7 4-5 prima di imporsi col punteggio di 6-7 7-5 6-2 in poco più di tre ore. Appena sotto le tre ore invece è durato il match tra Bronzetti e la francese Caroline Garcia e anche questo è stato vinto in rimonta dalla romagnola per 3-6 7-5 6-3.

L’altra semifinale la giocheranno Sara Sorribes Tormo e Irina-Camelia Begu, e i loro incontri sono stati decisamente meno complicati di quelli delle due azzurre. La spagnola ha infatti nettamente battuto l’ungherese Anna Bondar per 6-2 6-3 mentre la rumena ha travolto per 6-1 6-3 la francese Diane Parry.