WTA Berlino, si fa male la Bencic: Ons Jabeur campionessa

19-06-2022 17:40

Un finale che non ti aspetti al WTA di Berlino, dove a trionfare è Ons Jabeur in finale contro Belinda Bencic. Vittoria un po’ amare però per la Jabeur, che sfrutta una scivolata dell’avversaria e il suo conseguente ritiro ad inizio secondo set per laurearsi campionessa in Germania.

La Bencic ha impiegato ben tre ore ieri per battere Maria Sakkari, ed è arrivata alla finale fisicamente provata, scivolando poi penultimo punto del primo parziale di gioco, procurandosi un infortunio alla caviglia sinistra.

Chiesto il medical time out, ha provato a reggere ancora qualche game ma si è dovuta arrendere al terzo del secondo set. Finisce 6-3 2-1 in favore della Jabeur.