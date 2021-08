WTA Cincinnati 2021: Naomi Osaka scoppia in lacrime in conferenza stampa

Naomi Osaka, tennista numero 2 al mondo, aveva deciso durante le prime battute del Roland Garros di non presentarsi in conferenza stampa a causa della sua instabilità psicologica di cui ha detto di soffrire.

Ecco che alla vigilia del suo primo incontro nel 1000 a Cincinnati, a una domanda chiara sulle sue difficoltà legate alla gestione emotiva, la giapponese ha risposto senza apparente difficoltà e successivamente abbassando il capo è scoppiata in lacrime. Poco dopo il moderatore della WTA è intervenuto per cercare di interrompere la successione delle domande e concedere alla tennista una pausa. Stando a quanto poi riportato (fonte: Ansa), Osaka ha abbandonato la stanza per poi rientrare e proseguire senza problemi.

Un periodo assolutamente non facile, anzi molto complicato per la n.2 del mondo, quindi, dopo che anche le Olimpiadi di Tokyo in casa non le hanno riservato le soddisfazioni che avrebbe desiderato. Dopo aver avuto l’onore di accendere il braciere in qualità di ultima tedofora, la nipponica è uscita al terzo turno nel torneo a Cinque Cerchi, deludendo per la sua prestazione.

OMNISPORT | 17-08-2021 10:29