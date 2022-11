WTA Finals, Sabelenka elimina la favorita Swiatek

07-11-2022 09:22

Si va verso l’ultimo atto della stagione WTA con le Finals. Ad approdare in finale le due giocatrici che fino a questo momento sono imbattute, ovvero Caroline Garcia e Aryna Sabalenka.

Quest’ultima, protagonista di un anno in ombra con tanti momenti no e senza la possibilità di giocare a Wimbledon (per il ban imposto dagli organizzatori) ha fatto fuori la grande favorita della vigilia e numero uno al Mondo, Iga Swiatek con il punteggio di 6-2 2-6 6-1.

Una sorpresa visto che la polacca non aveva dato cenni di cedimento perdendo solo 13 games in tre incontri (con 67 vittorie e 8 sconfitte in carriera) è stata eliminata dalla bielorussa che in cinque incontri l’aveva battuta solo una volta.

Meno clamorosa la vittoria di Caroline Garcia sulla greca Maria Sakkari che si è imposta con facilità con il punteggio di 6-3 6-2.