WTA Palermo: Cocciaretto umilia Errani

20-07-2022 00:04

È durato meno di un’ora, per di più con una sconfitta umiliante, il primo turno di Sara Errani in uno dei suoi tornei preferiti, il WTA 500 di Palermo. La 35enne romagnola, finalista al Roland Garros 2012 ed ex numero 5 del mondo, è stata letteralmente spazzata via dalla 21enne marchigiana Elisabetta Cocciaretto col punteggio di 6-1 6-0. Dal 2-1 del primo set la partita è stata completamente a senso unico, ora Cocciaretto affronterà un ostacolo difficile come la francese Caroline Garcia. Ha passato il turno anche Lucia Bronzetti, che ha dato un doppio 6-3 alla cinese Wang Xiyu, mentre Lucrezia Stefanini ha perso 6-1 7-6 dall’ungherese Panna Udvardy.