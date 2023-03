Yamaha interessata al team di Rossi: "Rispettiamo la Ducati"

Alessio Salucci ha fatto il punto: "Quest'anno abbiamo scelto di ripartire dalla Desmosedici GP22 per continuare con una moto che già conosciamo".

08-03-2023 20:49

La Ducati domina in MotoGP, la Yamaha non più e si persenta alle porte della nuova stagione con le sole due moto del team ufficiale. La scuderia giapponese quindi non avrà un team satellite: Lin Jarvis sta perciò pensando al team di Valentino Rossi.

Alessio Salucci, grande amico di Valentino Rossi, ai microfoni di Crash-Net ha spiegato: “Per noi è un grande onore che Yamaha stia spingendo per averci con noi, ma abbiamo un contratto con la Ducati fino alla fine del 2024 e lo rispetteremo. Per quanto riguarda il futuro, chissà. Vogliamo avere una moto competitiva: se Yamaha, dopo il 2024, lo sarà, saremo aperti a parlarne”.

Il team di Rossi si presenta quest’anno con Marco Bezzecchi e Luca Marini e “Uccio” è ottimista: “Da metà dello scorso campionato siamo stati forti con entrambi i piloti: Marco è salito sul podio e ha vinto il premio come miglior rookie, Luca è finito due volte quarto. Abbiamo lottato per le posizioni che contano, è importante essere protagonisti – ha sottolineato il team manager -. Quest’anno abbiamo scelto di ripartire dalla Desmosedici GP22 per continuare con una moto che già conosciamo e non rischiare come abbiamo fatto l’anno scorso”.

“A inizio stagione saremo avvantaggiati, poi ovviamente i team ufficiali saliranno e per noi non sarà facile. Ora ho più aspettative, anche se non sarà facile: vorrei che lottassimo in ogni gara per la top-5, arrivare sul podio e anche vincere qualche gara”, ha concluso.