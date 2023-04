Yamaha, Jarvis: "Morbidelli confermato solo se andrà veloce"

Il team manager: "Se Franco dovesse confermarsi, allora noi vorremmo rinnovare con lui"

14-04-2023 21:42

Il team manager della Yamaha Lin Jarvis a Sky ha parlato del possibile compagno di squadra di Fabio Quartararo nelle prossima stagione: “Razgatlioglu non è ancora pronto, ma il prossimo anno potrebbe esserlo”.

Le quotazioni di Franco Morbidelli sono però in crescita per una conferma: “Morbidelli sta andando molto veloce, si è ritrovato un po’: se Franco dovesse confermarsi, allora noi vorremmo rinnovare con lui. La decisione sarà presa prima della pausa estiva”. In possibile lizza per un posto anche Jorge Martin.