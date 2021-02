Yamaha, Jarvis: "Morbidelli meritava specifiche più aggiornate"

Il team manager della Yamaha Lin Jarvis ha parlato a margine della presentazione del team ufficiale in merito alle specifiche a disposizione delle moto ufficiali e dei team satellite: “Le specifiche sono decise dalla Yamaha e dal team. Ma ciò ha anche spiegazioni economiche e conseguenze finanziarie: una moto ufficiale è molto più costosa. Poi bisogna considerare la tempistica, ovvero quando devi ordinare il materiale. Senza dimenticare le difficoltà legate al Coronavirus: la pandemia sta mettendo sotto pressione aziende, sponsor e anche la Yamaha. Questi non sono periodi rosei dal punto di vista economico. La decisione sulle specifiche della moto di Morbidelli è stata presa a metà del 2020 e non potevamo cambiarla in autunno. Franky merita specifiche più aggiornate? Sicuramente sì. È possibile? Purtroppo la risposta è no”.

“Ma come avete visto l’anno scorso, le specifiche della moto ‘A-spec’ sono molto simili a quelle delle moto factory. E sono molto performanti. In più quest’anno i motori sono congelati, quindi si può immaginare che la moto sarà ugualmente performante anche l’anno prossimo. Non credo che Franky avrà alcuno svantaggio”.

OMNISPORT | 18-02-2021 10:18