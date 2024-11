Young Boys-Atalanta, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I nerazzurri affrontano una delle 5 formazioni a secco di punti: Gasperini punta alla qualificazione agli ottavi, in campo i titolari per griffare un'altra notte magica.

Quinta giornata della Phase League di Champions League. Trasferta in Svizzera per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che affronta lo Young Boys (già battuto, due turni fa, dall’Inter, 0-1). Di seguito tutte le informazioni sulle probabili formazioni, sull’arbitro e su come seguire la diretta TV e streaming.

Young Boys-Atalanta, quando si gioca

Allo stadio Wankdorf di Berna (ore 21), l’Atalanta affronta lo Young Boys, una delle 5 squadre ancora a secco di punti in Champions League (le altre sono Lipsia, Sturm Graz, Stella Rossa e Slovan Bratislava). I nerazzurri arrivano al confronto forti della loro imbattibilità (2 vittorie e 2 pareggi nelle prime 4 uscite), di una difesa a tenuta stagna (0 gol subiti in 360’) e del successo ottenuto nell’ultimo turno contro lo Stoccarda (0-2).

Con 8 punti conquistati e il 9° posto in classifica, la squadra di Gasperini vede da vicino la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nelle successive tre gare di Champions League affronterà il Real Madrid (il 10 dicembre) e lo Sturm Graz (21 gennaio) in casa e il Barcellona in trasferta (29 gennaio). Ecco le informazioni utili per seguire l’incontro Young Boys-Atalanta in diretta TV e streaming:

A che ora e dove vedere Young Boys-Atalanta in diretta tv e streaming

I tifosi e gli appassionati che desiderano seguire la partita Young Boys-Atalanta potranno farlo in diretta su Sky, che trasmette 185 partite su 203 in esclusiva della Champions League 2024/25. Le restanti 18 partite sono un’esclusiva di Amazon Prime Video (che non trasmetterà la gara di stasera dell’Atalanta). Per chi volesse sintonizzarsi in streaming, l’incontro sarà visibile con Sky Go e NOW Tv.

Young Boys-Atalanta, le probabili formazioni

Per la sfida di stasera, Gian Piero Gasperini confermerà il 3-4-2-1, dando spazio ai suoi uomini migliori: Lookman e De Ketelaere alle spalle di Retegui unica punta. Indisponibili Djimsiti, Kolasinac e Zappacosta, che si è fermato per un problema muscolare prima della sfida di campionato contro il Parma. Giocherà titolare uno tra Cuadrado e Bellanova, con il colombiano favorito. Sempre ai box Scamacca.

Per lo Young Boys, fanalino di coda del girone unico di Champions League, un 4-4-2 “scolastico”. Il tecnico Magnin, in passato difensore della nazionale svizzera, si affida a Ganvoula e Imeri in attacco.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Camara, Hadjam; Males, Ugrinic, Niasse, Monteiro; Ganvoula, Imeri. A disp.: Keller, Marzino, Pfeiffer, Benito, Athekame, Lakomy, M. Elia, Itten, Colley, Virginius. All.: Magnin.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Cuadrado, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Sulemana, Brescianini, Palestra, Bellanova, Zaniolo, Samardzic. All.: Gasperini.

Young Boys-Atalanta, l’arbitro del match

A dirigere l’incontro Young Boys-Atalanta sarà il lituano Manfredas Lukjancukas, coadiuvato dai connazionali Mirauskas e Kazlauskas. Quarto uomo Paulauskas, lituano anche lui. Al Var l’olandese Higler, il suo assistente è il connazionale Ruperti. Non ci sono precedenti tra l’Atalanta e Lukjancukas.