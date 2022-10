Youth League, Inter ancora al tappeto contro il Barcellona

12-10-2022 18:35

A una settimana di distanza dalla gara del Breda, il Barcellona conferma la sua superiorità sull’Inter, regolata 2 a 0: finiscono nel tabellino marcatori Barberà e Unai Hernandez.

Fondamentale per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi la spartizione della posta tra Bayern Monaco e Viktoria Plzen, che contenderanno ai nerazzurri la seconda piazza: tra due settimane l’Inter riceverà questi ultimi, per chiudere poi il raggruppamento in Baviera.

La classifica del girone recita: Barcellona 10, Inter e Viktoria Plzen 4, Bayern Monaco 3.