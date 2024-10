Zaccarelli: Maldini jr lasciamolo crescere può ripercorrere carriera nonno e padre, Tonali importante, l'Italia tornerà forte

L'ex mezzala del Toro sottolinea che c'è ancora tanto lavoro per il ct per riportare in alto la Nazionale ma si dice fiducioso. Intervista esclusiva

Con il Torino vinse lo scudetto nel ’76, sfiorando il bis l’anno dopo nella storica stagione dei 51 punti Juve e 50 Toro, con l’Italia vanta 25 presenze con due gol, di cui uno indimenticabile ai Mondiali d’Argentina contro la Francia: Renato Zaccarelli avrebbe potuto avere una carriera ancor più florida in azzurro se davanti non avesse avuto un certo Antognoni ma non ha mai smesso di seguire e amare la nazionale ed in esclusiva per Virgilio sport commenta l’incoraggiante post-Europeo alla vigilia della doppia sfida con Belgio e Israele.

Zaccarelli con la vittoria in Francia siamo usciti dal tunnel o c’è ancora molto da fare?

“Si sta rivedendo qualcosa, bisogna avere fiducia nei nuovi anche se Spalletti è atteso sicuramente a un duro lavoro ancora. Deve rimettere in piedi una nazionale che viene da troppe delusioni”.

Come ha vissuto il flop in Germania ad Euro2024?

“C’era forse troppa attesa, venivamo dall’Europeo vinto a Londra, nessuno si aspettava di vedere un’Italia così brutta, il rammarico è stato grande e non dico solo per me, per tutti i tifosi”

Uno dei problemi principali sembra essere davanti, possibile che nella patria dei vari Paolo Rossi, Altobelli, Vieri, Inzaghi e così via non nascano più bomber?

“Può dipendere dai periodi, c’è stato un momento in cui non avevamo più difensori forti poi sono venuti fuori. In attacco le squadre di A hanno quasi tutti stranieri, è diventato più difficile emergere. Oggi abbiamo Retegui, Raspadori, c’è Scamacca che si è fatto male, ne verranno fuori sicuramente altri”

Spalletti ha chiamato anche Daniel Maldini, la dinastia continua dopo nonno Cesare e papà Paolo

“Comincia a prendere coscienza di un nuovo mondo, ma la qualità c’è, finora ha fatto molto bene, meritava una chance. Lasciamolo crescere, chissà che non possa fare la carriera del padre o del nonno, glielo auguro”

A centrocampo il ritorno di Tonali è stata forse la notizia più importante

“E’ un altro che ha qualità ed esperienza, Spalletti sta facendo crescere un gruppo di giovani assieme a giocatori più esperti ma più qualità hai e meglio è. Io dico che dobbiamo avere fiducia, l’Italia tornerà grande”