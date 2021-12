Zakaria segue Ginter: lascerà il Borussia Monchengladbach a zero

29-12-2021 17:43

Non è passato inosservato l’annuncio delle scorse ore di Matthias Ginter , giocatore che ha comunicato pubblicamente la decisione di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia Monchengladbach . E non è passato inosservato perché non si tratta di un caso isolato.

Neanche 24 ore dopo il club tedesco, tramite una nota ufficiale, ha reso nota una situazione simile relativa a un altro centrocampista in rosa.

Denis Zakaria non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2022, lasciando il Gladbach in estate a parametro zero .

“Denis Zakaria ha comunicato al club la sua intenzione di partire in estate dopo cinque anni al Gladbach”.

Sul centrocampista svizzero già negli scorsi mesi si sono fatti avanti diversi club: si è parlato, ad esempio, della Roma, ma alcune voci di mercato parlano dell’interesse di Juventus, Bayern e Barcellona.

Fin qui 16 presenze e 2 goal in stagione tra Bundesliga e DFB Pokal per Zakaria, che certamente lascerà Monchengladbach, città che lo ha accolto, nel 2017, dopo il suo trasferimento dallo Young Boys.

