Zampini: “Altro che Chiesa, alla Juve serve lui”

L’attacco deciso della Juventus a Federico Chiesa occupa la maggior parte delle pagine di mercato dei quotidiani sportivi. Eppure l’idea di vedere in bianconero uno dei talenti più importanti emersi nella serie A degli ultimi anni non esalta i tifosi della Juve.

Zampini preferisce Aouar a Chiesa

Sono in molti, anzi, a pensare che Chiesa costi troppo e che le risorse accantonate per prendere l’attaccante della Fiorentina possano essere utilizzate per un altro giocatore o, addirittura, per rafforzare un altro settore.

Tra i sostenitori di questa tesi anche Maurizio Zampini, che in un articolo per WilliamHillNews ha dato voce ai dubbi di molti supporter bianconeri. “Il prezzo (di Chiesa, ndr) è alto – scrive il giornalista -, non c’è che dire, e non abbiamo grandi disponibilità economiche. Aggiungo che alla stessa cifra, e magari con formula analoga, potremmo forse andare su un centrocampista di qualità come Aouar, che forse ci servirebbe di più”.

Tuttavia per Zampini l’idea di avere un giocatore come Chiesa in più in organico non è poi così tremenda. “Ma se possiamo, senza compromettere altre idee per il futuro, a me l’idea di prendere Chiesa non dispiace affatto, in una squadra che dovrà correre a mille per tutto l’anno”.

I tifosi della Juve spaccati sull’attaccante viola

Gli juventini, però, continuano a essere divisi sull’argomento, anche nei commenti all’articolo di Zampini postati su Twitter. “Serve più un esterno che un centrocampista”, scrive Chivas schierandosi tra coloro a favore dell’arrivo del fiorentino. “Rinchiudete Paratici prima che acquisti Chiesa”, ribatte invece En_Vrac.

Diego, invece, inserisce l’acquisto di Chiesa nel piano tattico di Pirlo: “Giusto puntare su Pirlo, al quale certo non mancano idee e personalità. Però poi devi aiutarlo con una rosa idonea e quindi vanno assolutamente ceduti De Sciglio e Douglas Costa, ormai impresentabili per vari motivi. Dentro un esterno sinistro e poi Chiesa, per la gioia di Pirlo”.

SPORTEVAI | 01-10-2020 12:34