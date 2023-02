Zaniolo, affare in chiusura nonostante il terremoto

Il centrocampista della Roma è a un passo dal Galatasaray.

06-02-2023 21:35

Si chiude per il trasferimento di Nicolò Zaniolo in Turchia, al Galatasaray. Il centrocampista della Roma ha già dato il suo via libera al trasferimento nei Leoni, che sono ad un passo dall’intesa con i giallorossi. L’operazione è continuata senza intoppi, il fortissimo terremoto in Anatolia non ha fermato la trattativa.

Zaniolo guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione (contratto da 4 anni e mezzo) e avrà una clausola di rescissione da 35 milioni di euro. La Roma dovrebbe ricevere poco più di 20 milioni di euro.