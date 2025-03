Zaniolo, l'ultima rivincita su Gasperini ed ora un nuovo obiettivo con la Fiorentina

L'ex Roma nel finale al Franchi aveva il dente avvelenato con il tecnico della Dea dopo le incomprensioni a Bergamo, ora spera di essere riscattato

La vendetta è un piatto che va servito freddo e Nicolò Zaniolo ha saputo aspettare per godersi il momento. La data del 31 marzo l’aveva segnata sul calendario con un circoletto rosso, era quella della sfida all’Atalanta di Gasperini, quel club e quel tecnico da cui era scappato via a gennaio dopo le sempre più frequenti incomprensioni e qualche scontro di troppo. Ieri al Franchi l’ex Roma si è preso la sua rivincita, contribuendo al successo della Fiorentina sulla Dea, rimasta così tagliata fuori dalla lotta per lo scudetto.

Per Zaniolo pochi minuti ma da indemoniato

Non è partito nell’undici titolare Zaniolo, il tecnico Palladino l’ha tenuto in panchina fino a 6′ dalla fine quando gli ha tolto le briglie per inserirlo al posto del match-winner Kean ma in quei pochi minuti finali (11 in tutto, recupero compreso) il fantasista è apparso scatenato ed è stato prezioso per il mantenimento dell’1-0 che ha condannato l’Atalanta: si è procurato due falli, ha conquistato un corner, ha corso come un invasato.

Il sorriso di Zaniolo a fine gara

Dopo il fischio finale dell’arbitro le telecamere lo hanno inquadrato sudato, senza maglietta, mentre abbracciava tutti i compagni con un sorriso gigante sul volto. Voleva la rivincita su Gasperini e se l’è presa, anche se non è stato protagonista assoluto. Chiaro che avrebbe voluto sugellare il tutto con un gol ma la soddisfazione resta.

Zaniolo spera di essere riscattato

Ora scatta il secondo obiettivo del giocatore. Rimanere a Firenze. Per arrivare al riscatto serviranno altre undici gare, poi i viola dovranno sborsare 15.5 milioni di euro più bonus (se la squadra arriverà almeno in semifinale di Conference). Fermandosi ai quarti (considerato che le presenze non sono numeriche ma in percentuale) basteranno soltanto nove gare di almeno mezz’ora. Servirà quindi un approccio convincente, in modo tale poi da ripartire da zero nella prossima stagione. La priorità di Nicolò Zaniolo è quella di rimanere a Firenze.

Al riguardo queste le parole del tecnico Palladino: “Per il futuro ancora non abbiamo deciso nulla, ma Nicolò sta lavorando bene. Io credo tanto in lui anche se non sta trovando tanto spazio ma sono sicuro che farà un ottimo finale”.