Zaniolo si consola: la proposta di matrimonio a Sara Scaperrotta. Dopo Balotelli, il Genoa potrebbe scommettere su di lui

Dopo i flop con l’Atalanta e con la Fiorentina, l’attaccante potrebbe finire al Genoa nella prossima stagione. Intanto si dedica all’amore con la proposta di matrimonio che fa il giro dei social

Se in campo le cose non sembrano funzionare nel migliore dei modi, fuori dal campo Niccolò Zaniolo sembra aver trovato la felicità. E sui social il giocatore della Fiorentina non nasconde il suo amore per Sara Scaperrotta.

La proposta di matrimonio a Sara Scaperotta

Una storia d’amore che ha avuto tanti alti e bassi quella tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta ma che ora sembra aver trovato serenità e voglia di guardare insieme al futuro. I due che sono genitori da 4 anni del piccolo Tommaso sono pronti a muovere un nuovo passo verso il futuro. Ad annunciarlo sono stati proprio i due protagonisti che hanno pubblicato una foto sui social con il giocatore della Fiorentina che fa la proposta di matrimonio alla sua compagna. Lo scenario splendido, quello dell’Arno a Firenze, dopo una cena in uno dei ristoranti più conosciuti della zona. E le immagini mostrano anche la sorpresa di Sara.

Il flop con Fiorentina e Atalanta

Se fuori dal campo Nicolò sembra aver ritrovato la serenità e la felicità, nel rettangolo di gioco le cose non vanno altrettanto bene. L’esperienza con l’Atalanta doveva essere quella della rinascita per il talento ex Roma, la speranza era quella che la cura di un allenatore come Gasperini avrebbe ridato al calcio italiano uno dei giocatori che fino a qualche tempo fa veniva considerato come uno di quelli con maggiore prospettiva. Invece le cose non hanno funzionato. A raccogliere la scommessa ci ha pensato quindi la Fiorentina ma anche in questo caso le cose non hanno preso una piega positiva. Palladino continua a difenderlo ma la strada sembra spianata per un divorzio a fine stagione.

Dopo Balotelli, nuova scommessa del Genoa

Ma le opportunità per Zaniolo non sono ancora concluse. Il talento del giocatore ex Roma lo rende un giocatore su cui tante squadre sono pronte a investire sperando in un cambio di rotta e tra queste c’è anche il Genoa. La società rossoblù, in questa stagione, ha provato a scommettere sulla rinascita di Mario Balotelli ma le cose non hanno funzionato soprattutto con l’arrivo di Vieira in panchina. In estate i rossoblù ci potrebbero riprovare dando una chance a Zaniolo. Il giocatore è ancora di proprietà del Galatasaray ma il riscatto da 17 milioni non verrà esercitato dalla Fiorentina e il club rossoblù segue la situazione visto il probabile addio di Junior Messias.