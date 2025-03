Diao, Casadei, Kolo i top, Joao Felix e Zaniolo i flop: chi ha fatto l’affare a gennaio?

La stagione di Serie A sta per entrare nella fase conclusiva e il mercato di gennaio potrebbe fare la differenza sia in positivo sia in negativo

Gennaio non è un mese per costruire, ma per completare. I trenta giorni preferiti dai direttori sportivi che possono rimediare ai propri errori dell’estate o risanare alcuni problemi della rosa dovuti a qualche infortunio di troppo. I motivi per spendere in inverno sono tanti e in Serie A le trattative sono state molte. C’è chi ha messo mano al portafoglio senza troppi pensieri e chi invece ha puntato su qualche giovane talento o qualche altro calciatore da rilanciare. Ancora è presto per dare verdetti, mancano 11 giornate e tutto può cambiare. Ma per ora c’è già chi può festeggiare e chi invece deve un po’ rifarsi i conti.

Como, colpo Diao. Kolo rinascita Juve

Ormai il Como non è più una sorpresa. Ha le idee chiare e soprattutto ha i fondi per trasformarle in realtà. Non solo soldi, anche grandi intuizioni, come quella di Diao, preso per 12 milioni di euro dal Betis. Il classe 2005 sta impressionando per qualità quantità e concretezza. Ha già messo a segno cinque gol e ha fatto stropicciare gli occhi a molti osservatori. Sicuramente è il miglior colpo della sessione insieme a Kolo Muani, che alla Juventus si sta rilanciando. Motta ha trovato la sua punta e ormai Vlahovic ha perso la titolarità. Il francese si è imposto subito a suon di gol, anche lui cinque. Non solo reti, ma tanto gioco e corse in profondità. Non un calciatore prevedibile, quello che serviva alla Vecchia Signora.

Casadei e Solet, acquisti intelligenti

A gennaio non si deve soltanto spendere, ma anche puntare al futuro. Lo hanno fatto il Torino e l’Udinese. I granata hanno messo a segno due acquisti importanti come Casadei, in gol contro il Monza, ed Elmas, che ha messo subito a disposizione la sua grande tecnica. Vanoli ha così elevato la qualità della sua squadra. Runjaic invece ha dato ancora maggiore stabilità alla difesa con l’arrivo di Solet dal Salisburgo. Il francese per ora non ha sbagliato una partita e ha collezionato pagelle solo positive, rinforzando notevolmente l’Udinese.

Zaniolo incerto, Joao Felix rebus

Joao Felix si è presentato a Milan subito con una grande prestazione contro la Roma in Coppa Italia, ma poi il suo rendimento è calato. E la domanda è sorta spontanea: i rossoneri avevano bisogno di un altro trequartista? In quella posizione la squadra di Conceicao sembrava già coperta e forse avrebbe potuto risolvere altri problemi più evidenti in difesa e a centrocampo. Fiducia in più a Gimenez, che sembra avere i colpi dell’ottima punta, al momento in un contesto complicato. Non si può giudicare ora.

Ma non è il solo che ha lasciato qualche dubbio. Anche Zaniolo al momento non è riuscito a trovare il proprio ruolo alla Fiorentina, un problema che il giocatore italiano si porta da tempo. Non ha una vera e propria identità. A volte essere duttili è un pregio, altre volte meno. Palladino ha provato a schierarlo da falso nove al posto di Kean, infortunato, ma non ha dato buone risposte. Per ora resta un’incognita e per fare il salto di qualità ha un estremo bisogno di risolvere l’equazione.