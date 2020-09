Zaniolo, l'infortunio preoccupa: le parole del medico dell'Italia

L’Italia non può godersi appieno la bella vittoria contro l’Olanda in Nations League, ottenuta vincendo 1-0 sul campo della Johan Cruijff ArenA di Amsterdam con il gol di Nicolò Barella al termine del primo tempo. Uno dei principali motivi di preoccupazione riguarda infatti Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare il campo al 42′ per un problema al ginocchio. Problema che potrebbe non essere di poco conto.

A confermarlo è Andrea Ferretti, medico della Nazionale, che ha inquadrato la situazione del talentino della Roma a pochi minuti dal fischio finale della partita. E le sue parole non inducono all’ottimismo, sebbene pronunciate a caldo: “Si tratta di una distorsione importante del ginocchio. Aspettiamo domani per una diagnosi definitiva”.

Il problema di Zaniolo riguarda il ginocchio sinistro. Importante ricordare che nel suo recente passato c’è un lungo stop, dovuto però all’altro ginocchio: quello destro. All’epoca fu costretto anche a un’operazione chirurgica. L’infortunio avvenne il 12 gennaio 2020 contro la Juventus. Il ritorno in campo si è concretizzato sei mesi dopo, il 5 luglio, sul campo del Napoli.

“Fare una valutazione è difficile proprio perché il termine di paragone è con l’altro ginocchio. E si tratta di un’articolazione alla quale è già stato operato – ha spiegato il dottor Ferretti -. Il ragazzo viene dalla ricostruzione di un crociato, quindi è molto preoccupato. E lo siamo anche noi”.

Della vicenda si è inevitabilmente occupato anche Roberto Mancini nell’analisi di fine partita: “Mi dispiace per Zaniolo, spero davvero non sia nulla di grave”, è stata la sua reazione a caldo.

“A fine gara era più sereno, perché non provava più un grande dolore. Ora speriamo che non si tratti di un infortunio grave come quello che ha già affrontato in passato”, ha aggiunto il ct.

OMNISPORT | 07-09-2020 23:48