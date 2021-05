Stamattina Nicolò Zaniolo è stato visitato al ginocchio dal professor Fink in Austria. Il verdetto è che il centrocampista della Roma può tornare in campo, e potrebbe farlo già nelle prossime partite con la Primavera, oltre che per gli allenamenti. “Si riparte, felicissimo e grazie mille veramente a tutti” è il commento del calciatore sui social network.

OMNISPORT | 22-05-2021 14:22