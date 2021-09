Zaniolo: un derby da applausi, ma poi il gestaccio ai tifosi laziali

Il primo derby della stagione si è tinto di biancoceleste. E’ la Lazio ad aggiudicarsi la stracittadina della Capitale contro la Roma al termine di un match che è stato una vera e propria centrifuga di emozioni.

Tra i protagonisti che si sono dati battaglia sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico non è passata di certo inosservata la serata di Nicolò Zaniolo.

Il talento azzurro in maglia numero 22 è stato probabilmente il migliore in campo sul fronte romanista. Dopo una partenza in sordina, la prestazione del classe 1999 è lievitata dal punto di vista della qualità e dell’intensità, offrendo razioni di quello strapotere fisico al quale ci aveva spesso abituato soprattutto nel periodo pre infortunio.

I numeri, del resto, evidenziano la bontà della sua prova: 46 tocchi, 7 dribbling riusciti su 8 tentati e 10 passaggi completati su 12. Dati ai quali va aggiunto in primis il palo colpito di testa nel primo tempo e poi il calcio di rigore procurato a 20′ dalla fine e che ha permesso alla Roma di accorciare sì le distanze, senza però riuscre a perfezionare la rimonta.

Nel finale di match un lieve affaticamento muscolare lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando il posto a Carles Perez non prima di aver impegnato nuovamente Reina chiamandolo ad un grande intervento. Nel dopo gara Mourinho si è espresso in questi termini circa la prestazione del suo centrocampista: “Nico ha fatto un’ottima partita magari con errori nel decidere alla fine, ha distrutto gli avversari. Peccato che ha avuto un affaticamento fisico che non gli ha fatto finire la gara”. Le parole dello Special One riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Il dopo gara, appunto. Anche in questo caso Zaniolo è stato suo malgrado protagonista con il gestaccio rivolto ad una parte della tifoseria laziale, probabilmente in risposta ad alcuni tifosi biancocelesti che lo avevano apostrofato con epiteti decisamente coloriti. E altrettanto colorita è stata la replica del prodotto del settore giovanile dell’Inter: il calciatore giallorosso si è prima toccato le parti basse per poi fare rientro negli spogliatoi portandosi l’indice alla bocca per zittire la fetta di tifoseria avversaria protagonista del ‘botta e risposta’.

I soliti strascichi da derby, verrebbe da dire. Anche se ora secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe risultare determinante l’intervento della Procura Federale che, in caso di segnalazione, potrebbe decidere di prendere provvedimenti nei confronti di Zaniolo. Il modo peggiore per concludere una serata agrodolce.

