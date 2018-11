Zapata e la panchina: 'Va bene così'

Duvan Zapata si gode il suo primo gol stagionale in serie A, nonché primo in campionato con la maglia dell'Atalanta. La sua rete è stata decisiva per la vittoria di Bologna, e il colombiano sente aria di riscatto sia per sé stesso che per la sua squadra dopo mesi difficili per entrambi.

"Dopo un avvio difficile, ora stanno arrivando i risultati – ha osservato a fine partita l'ex centravanti della Sampdoria, intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' -. Venivamo da un periodo in cui giocavamo bene, ma i gol non arrivavano. Adesso invece stiamo riuscendo anche ad andare a rete".

Zapata ha quindi riflettuto su questo suo personale avvio di stagione, molto più complicato dispetto alle aspettative: "Sono molto contento, finalmente è arrivato questo gol che aspettavo da tempo. Ultimamente sto facendo un po' di panchina, ma è giusto così. Quando le cose non vanno bene deve avere spazio chi sta meglio. Mi fa piacere però poter aiutare la squadra anche subentrando a partita in corso e questo è ciò che è avvenuto stasera".

