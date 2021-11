Zarco: "Quartararo e Bagnaia impressionanti"

05-11-2021 21:49

Il centauro della Ducati Johann Zarco ha fatto i complimenti a Quartararo e Bagnaia dopo le libere del venerdì a Portimao: “Ci sono parecchi piloti che stanno migliorando. Sono stati veloci già ad inizio stagione, ma Fabio e Pecco stanno alzando ancora il livello, sono davvero impressionanti e molto forti in frenata. È una bella sfida per cercare di capire come essere più veloce”.

Sulla sua prestazione: “Nel pomeriggio, con la soft posteriore, come tutti abbiamo fatto un passo avanti, anche se mi ci è voluto qualche giro. Dobbiamo lavorare per essere veloce fin da subito con la gomma nuova”.

OMNISPORT