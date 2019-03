Zazzaroni: Ecco quale è il vero problema di Dybala

“Quando sei un talento purissimo ma nella tua squadra di club c’è Ronaldo e nella tua nazionale Messi il concetto di sfiga deve essere profondamente rivisto. Dybala”. Ivan Zazzaroni prende le difese della Joya. Il direttore del Corriere dello sport scende in campo con un tweet per proteggere il talento della Juventus, sommerso da critiche feroci di recente, ma convince pochi dei suoi followers. Juventini e non da tempo hanno iniziato ad avere dubbi sul vero valore dell’argentino. Qualcuno fa notare: “Solo che ad oggi è il sostituto di Bernardeschi” o anche: “Recoba era molto più forte”.

LE REAZIONI – La maggioranza degli utenti si dissocia dal pensiero di Zazzaroni: “Da sempre sopravvalutato… giocatore medio senza margini di miglioramento… ancora lo state aspettando…. mah..” oppurte: “Se fosse il talento purissimo che tanto decantate da anni Ronaldo forse non sarebbe stato preso dalla Juve…è un bimbo sopravvalutato che invece di dimostrare ciò che sbandierate da anni frigna….” o anche: “Dopo l’ottima prima stagione si é pian piano eclissato ed ora rischia, addirittura, di farsi sorpassare da Kean nelle gerarchie”. Qualcuno azzarda paragoni improbabili: “Brienza se si fosse chiamato Brienzao avrebbe una carriera migliore di un sopravvalutato, da voi giornalisti, Paulo Dybala”.

DOV’E’ L’ERRORE? – Non manca la frangia di chi difende la Joya: “Io invece credo sia profondamente fortunato,gran talento,ma non al livello di Ronaldo e Messi,quindi puo’ solo apprendere e migliorare il suo livello che è già alto” o anche: “E la chiami sfiga Zazza?Nel club con uno ed in nazionale con l’altro,ha la fortuna di giocare con i 2 fenomeni del calcio del nuovo millennio. Tra i 10 (forse anche 5) giocatori più forti di sempre. E un “problema” che hanno avuto altri oltre a lui,giocare nella loro epoca” e infine: “Messi è diventato messi anche perché giocava con ronaldinho se giochi con i migliori puoi diventare il migliore se hai testa e talento”. La chiosa trova invece un altro colpevole: “C’è il terzo incomodo che si chiama Allegri. Ha avuto la capacità di far implodere un talento puro nel nome di un calcio brutto legato solo agli schemi”.

SPORTEVAI | 29-03-2019 09:04