Zazzaroni processato dal web dopo caso-Mihajlovic: dimettiti

Mentre tutto il mondo del calcio si unisce nel coro di auguri di guarigione per Sinisa Mihajlovic, che ieri in conferenza ha ufficializzato di avere la leucemia, c’è chi si trova costretto a difendersi dalle accuse dei tifosi e a replicare allo stesso allenatore del Bologna che è rimasto sorpreso nel leggere su un giornale la notizia della sua malattia ancor prima che fosse lui stesso ad annunciarla: “Vi avevo chiesto riservatezza. Volevo essere io a dirvelo ma qualcuno per vendere qualche copia in più ha rovinato un’amicizia di vent’anni. Mi dispiace”. Quell’amicizia ventennale è quella che lega – o legava – Mihajlovic a Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello sport ha risposto oggi con un editoriale sul suo giornale.

LA REPLICA – Zazzaroni scrive tra l’altro “il giorno prima avevo urlato in redazione tutta la mia rabbia quando intorno alle 17 mi avevano raccontato che l’amico di vent’anni era malato di leucemia e che molti sapevano. Devo sempre far prevalere l’angoscia di chi soffre. Ho fatto il giornalista e non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare. Dopo aver ascoltato le sue parole e aver visto il suo volto, riconosciuto il coraggio di sempre, ho capito che mi sarei dovuto scusare pubblicamente con lui: avrei dovuto fare l’amico, “Sini”, come nei vent’anni precedenti, non col giornalista che peraltro ha raccomandato ai suoi di non scrivere una riga sull’entità della malattia. L’ultima verità. Quella parola che fa paura. Dovevo fare una scelta, di fronte al tuo pianto, al tuo dolore, so di aver fatto quella sbagliata. Non pensavo ieri e non penso oggi di aver arrecato un danno a Sinisa: ho solo sfogato il dolore una notizia che non avrei mai voluto ricevere aggiungendo un affettuoso incoraggiamento. Gli ho inviato un messaggio, il contenuto non lo rivelo: conta solo che si riprenda bene e in fretta, tutto il resto riguarda la mia coscienza. Meglio un rimorso confessato che una macchia nel cuore”.

LE REAZIONI – Sui social però i tifosi demoliscono Zazzaroni. ” Nello scambio di messaggi con Sinisa, mancava quello più importante: “… ti chiedo perdono, ho sbagliato!” o anche: ” Quando la toppa è peggiore del buco” oppure: ” Se sei un uomo dimissioni oggi”. Il mondo del web è impietoso: ” Se sei un uomo dimissioni oggi ” o anche: ” Hai voluto fare lo scoop, come qualsiasi giornale al mondo. Ora però non puoi aspettarti un trattamento da amico e sicuramente in cuor tuo lo sai. Dopo queste scuse sarebbe giusto tacere e aspettare un suo segnale”. C’è chi rivela un particolare privato: ” C’era un preciso accordo con Caliceti di non pubblicare nulla sino a conferenza avvenuta e tu hai volontariamente violato questo accordo tradendo la fiducia di un amico oltre a quella del Bologna e dei tuoi colleghi” e infine: ” “Ho fatto il giornalista e non l’amico”. No, hai fatto schifo”.

SPORTEVAI | 14-07-2019 09:00