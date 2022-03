Zazzaroni scatena gli juventini: Altro che Vlahovic, ha vinto lui

03-03-2022 10:11

Tutti aspettavano Vlahovic, invece il match winner della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus è stato un altro. E non si tratta certamente di Venuti, il malcapitato eroe in negativo che, per la seconda volta in pochi mesi, ha deciso la sfida coi bianconeri con uno sfortunato autogol all’ultimo minuto. È Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, a tirare in ballo un campione immaginario ma dalla potenza devastante, “scoperto” da Adriano Galliani nel 2005.

Zazzaroni: Più Culovic che Vlahovic

Nel suo editoriale, il direttore del Corsport scrive: “‘Adesso Culovic è andato a dare una mano alla Juve. Peccato, perché servirebbe molto anche a noi’ ammise in un giorno di settembre del 2005 Adriano Galliani rilanciando una colorita polemica a distanza con Luciano Moggi. Bene, dopo 16 anni e mezzo, riecco il Nostro in bianconero e proprio nella partita in cui tutti aspettavano – pur se con sentimenti opposti – Dusan Vlahovic“.

Dusan è mancato all’appuntamento

L’attesissimo centravanti serbo, per Zazzaroni, ha steccato per colpe non sue, visto che il gioco – o forse il “non gioco”, come suggerito da ‘Zazza’ – della Juventus non lo ha certo agevolato: “Vlahovic è mancato all’appuntamento, anche perché per oltre 50 minuti la Juve ha giocato, o non giocato, per lui: per consentirgli di adattarsi al clima non proprio simpatico, ai cori e ai diecimila fischietti del Franchi, non gli ha fatto arrivare più di un pallone pulito”.

Culovic? La replica degli juventini

Tanti i commenti al colorito editoriale del direttore. Silvio38 è arrabbiato: “Quando abbiamo perso la Supercoppa al 120′ chi segnò, sempre Culovic?”. Dario ironizza sull’altra grande passione di Zazzaroni, giudice a ‘Ballando con le stelle’: “Ma Zazzaroni chi? Quello delle palette?”. Fabio fa l’elenco degli indisponibili bianconeri: “Culovic? Vorrei solo ricordare la lista degli infortunati di ieri: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Rugani“. Ma c’è anche chi apprezza l’ironia, come Francesco: “Devo dire che comunque sono costretto a trovarmi abbastanza d’accordo con la sintesi giornalistica di questo titolo”.

