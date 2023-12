Zeman, passata la paura: nessun danno dall’ischemia, il boemo vuole tornare dal suo Pescara

Secondo i medici il malore accusato prima dell’allenamento di ieri non ha provocato deficit, l’allenatore mancherà stasera a Catania ma punta a essere in panchina domenica ad Ancona

Sta meglio Zdenek Zeman, anzi dopo l’ischemia accusata ieri e il ricovero in clinica il tecnico boemo non vede l’ora di tornare dal suo Pescara. Nelle prossime ore l’allenatore verrà sottoposto a nuovi accertamenti, ma secondo i medici il malore non ha causato danni.

Zeman, l’ischemia non ha causato danni

La grande paura è passata: l’ischemia che ha colpito ieri prima dell’allenamento del Pescara Zdenek Zeman non ha fatto danni, il tecnico boemo sta meglio ed anzi dalla struttura in cui è ricoverato fanno sapere che non vede l’ora di tornare a bordocampo. Zeman si trova nella clinica Pierangeli, a Pescara, dove sarà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime ore, ma i medici sembrano ottimisti sulle sue condizioni.

Malore Zeman, decisivo l’intervento del medico del Pescara

A fare il punto sullo stato di salute di Zeman è stato Stefano Guarracini, primario del reparto di cardiologia della clinica Pierangeli. “Il mister ha accusato una lieve ischemia celebrale temporanea – ha spiegato il medico al TGR Abruzzo -. La dottoressa Spada, medico sociale del Pescara, è stata bravissima a capirne i primi sintomi portandolo qui da noi in clinica. Attualmente è stabile, non presenta importanti deficit e adesso dobbiamo fare degli accertamenti per capire da dove sia arrivata questa ischemia celebrale e cosa dobbiamo fare”.

Il primario non s’è sbilanciato su eventuali interventi futuri e spiegato che Zeman freme per tornare ad allenare il Pescara. “L’importante è che il mister sta bene e che tutto proceda così – ha concluso il medico -. Lui vorrebbe essere in panchina ad Ancona, è sempre a mille e naturalmente già non vorrebbe essere ricoverato”.

Coppa Italia Serie C, Pescara oggi in campo senza Zeman

Zeman non potrà essere stasera a Catania, dove il Pescara sarà impegnato nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, ma spera di poter recuperare in tempo per domenica, quando i Delfini saranno di scena ad Ancona per il derby adriatico.