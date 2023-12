Serie C, il Taranto di Capuano vince ancora, che partita a Francavilla: cosa è successo ieri

Sorride Capuano, il Taranto punta già l'Avellino. Che partita a Francavilla, come cambia la classifica. Oggi il via ai quarti di Coppa Italia in Serie C

12-12-2023 12:20

Si chiude anche la 17a giornata del campionato di Serie C, con i due posticipi del lunedì che hanno nuovamente rivoluzionato la classifica del girone C. Vince ancora il Taranto di Eziolino Capuano, prossimo avversario dell’Avellino di Michele Pazienza, mentre va registrato il pirotecnico pareggio tra Virtus Francavilla e Audace Cerignola, al termine di una gara ricca di colpi di scena. Ecco cosa è successo ieri in Lega Pro, tra gol e spettacolo.

Il Taranto di Capuano batte il Monopoli e aggancia Benevento e Crotone

Il Taranto di Eziolino Capuano mette in cascina tre punti di platino allo “Stadio Erasmo Iacovone”, superando di misura un ottimo Monopoli, grazie al gol partita di Matias Antonini, difensore Italo-brasiliano destinato a categorie superiori e già attenzionato dall’Empoli del presidente Corsi. É suo il colpo di testa che decide il match in terra jonica, sull’assist al bacio di Antonio Ferrara. Taranto pragmatico, cinico, bravo a spezzettare il gioco con esperienza e un pizzico di malizia nella ripresa.

Passo falso per la compagine allenata da Francesco Tomei, che raccoglie meno di quanto avrebbe meritato. Nel post partita, il tecnico dei Gabbiani non ha nascosto la sua delusione per l’andamento e il risultato dell’incontro: “Abbiamo dominato, loro hanno avuto solo una punizione e hanno segnato”, ha dichiarato al termine dei 90 minuti l’ex vice di Eusebio Di Francesco. La classifica tiene ancorato il Monopoli alla zona calda, con i successi di Messina e Brindisi che non aiutano a stare sereni.

Al Taranto di Capuano, invece, toccherà preparare la delicatissima trasferta di Avellino. Partita speciale per il trainer di Pescopagano, ex di turno: “Affronteremo una squadra faraonica, – ha detto Capuano in conferenza stampa – loro hanno l’obbligo della B e hanno tutto da perdere contro il mio Taranto”. Jonici a quota 29, al quinto posto, insieme a Benevento e Crotone.

Pirotecnico 3-3 tra Virtus Francavilla e Audace Cerignola, Tisci salva la panchina allo scadere

Clamoroso 3-3 alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, tra la Virtus di Roberto Occhiuzzi e l’Audace Cerignola di Ivan Tisci. Partita pazza nella tana dei biancazzurri, con la compagine ospite in vantaggio di due reti grazie a Malcore e Ruggiero dopo appena 33 minuti. Prima dell’intervallo, però, il rigore di Polidori riapre la contesa e apre l’incredibile rimonta dei padroni di casa: al 54’, Giuseppe Giovinco pareggia i conti, facendo esplodere i tifosi virtussini. Passano poco più di 300 secondi e il Francavilla trova addirittura il 3-2, ancora con Polidori.

Cerignola in bambola e squadra di Occhiuzzi in controllo. Tutto cambia, nuovamente, con l’espulsione per somma di ammonizioni di Risolo, che anticipa il rosso diretto a Monteagudo, arrivato al 95’. In pieno recupero, a tempo praticamente scaduto, ecco il pari del solito Malcore. É 3-3 al 97’, con l’Audace che strappa un punto importantissimo, salvando in extremis la panchina di Ivan Tisci, che resta a rischio esonero, al pari del collega Mirko Cudini nella vicina Foggia.

Cerignola ora appaiato a Catania e Foggia, ai margini della zona playoff, mentre la Virtus resta attaccata al Messina di Giacomo Modica, reduce dalla vittoria nel derby con il Catania.

Coppa Italia Serie C: oggi il via ai quarti di finale, date e orari delle partite

Archiviato il weekend di campionato, per otto squadre della Lega Pro 2023-24 è tempo di rituffarsi nella Coppa Italia di categoria, in occasione dei quarti di finale della competizione tricolore. Ad aprire questo turno, che prevede tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità, sarà la sfida tra Pontedera e Padova, con i veneti favoriti almeno sulla carta.

Domani, invece, toccherà all’Avellino di Michele Pazienza ospitare la Lucchese di Giorgio Gorgone. Un confronto che manca dagli anni ’90. I Lupi, chiamati ad effettuare diverse rotazioni dopo il big match con il Benevento, vogliono staccare il pass per le semifinali, avendo avuto l’opportunità di giocare tutte le partite in casa in questa fase del torneo.

Riflettori puntati anche su Vicenza-Rimini e Catania-Pescara, due incroci molto interessanti, per il valore delle piazze e delle rose in campo. L’undici di Aimo Diana, ora a -15 dalla capolista Mantova nel girone A, può puntare sulla coppa per accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff al termine della regular season. Discorso che potrebbe valere anche per i ragazzi di Cristiano Lucarelli, ai margini dell’ipotetica griglia playoff e a 14 lunghezze di distanza dalla vetta nel girone C.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Sport e live in streaming online su Sky Go. Per Catania-Pescara è prevista l’opzione Rai Sport, diretta Tv in chiaro sul canale 58 del digitale terrestre. Diretta streaming gratis su RaiPlay, solo per quanto concerne la gara del “Massimino”.

Il programma completo dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C:

Pontedera-Padova (Martedì 12 dicembre ore 18.00)

Avellino-Lucchese (Mercoledì 13 dicembre ore 18.30)

Vicenza-Rimini (Mercoledì 13 dicembre ore 18.30)

Catania-Pescara (Mercoledì 13 dicembre ore 20.30)