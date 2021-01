Zenga su Buffon: "Il migliore di sempre, da quasi 30 anni al top"

Gigi Buffon è stato votato come miglior portiere della storia dai suoi colleghi, come ad esempio Neuer e Julio Cesar. Walter Zenga si è espresso così sul portiere della Juventus: “Vince lui per la carriera che ha fatto in quasi trent’anni. Se consideriamo le vittorie consideriamo che è uno sport di squadra, non singolo. E’ difficile fare una classifica di sempre, perché adesso vediamo tutti i campionati mentre tanti anni fa no, ma Gigi ricopre quasi un trentennio e si è mantenuto sempre ad alti livelli. Ha sbagliato come tutti ma si è sempre rialzato. Al suo debutto mi sorprese la sua incoscienza. Di lui ho sempre ammirato la sua passione. Vuole fare l’allenamento, non ci va perché deve. Oggi un giocatore con 3 partite diventa un fenomeno social, lui è un fenomeno social da quasi 30 anni. Vuole continuare a giocare e condivido questa scelta”.

Poi una considerazione finale su un possibile erede del numero uno bianconero: “Un nuovo Buffon oggi? Donnarumma ha già 200 presenze in Serie A e al Milan, che è un top club. E’ sulla strada per poter diventare il Buffon del futuro”.

