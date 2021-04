Zidane: "Impossibile una Champions senza il Real"

Settimana importante quella che ci apprestiamo a vivere: domani torna infatti la Champions League, ovvero la competizione più importante e prestigiosa. La due giorni dedicata alle semifinali della massima rassegna continentale si aprirà con Real Madrid-Chelsea. Teatro dell’evento, lo ‘Estadio Alfredo Di Stefano’ di Valdebebas.

Per Zinedine Zidane si tratterà della quarta semifinale in cinque partecipazioni alla Coppa dei Campioni, tutte, ovviamente, da timoniere dei ‘Blancos’. Alla vigilia della sfida contro i ‘Blues’, il tecnico transalpino ha avuto modo di ritornare anche sul tormentone Superlega e sulle voci riguardanti presunte sanzioni nelle quali potrebbe incorrere il club della capitale spagnola. “Quella di domani sarà la partita più importante per noi. Sanzioni UEFA? Mi hai già chiesto tutto questo e ho già risposto”. “È assurdo pensare che non saremo in Champions League. Si parla tanto per adesso, ma sono concentrato solo sul gioco. La mia opinione è che tutti vogliamo vedere il Real Madrid in Champions League. Se ci sarà un’influenza sull’arbitro? No, farà il suo lavoro e noi giocheremo a calcio” .

Il tecnico del Real Madrid nonpensa che le ultime vicende legate alla Superlega possano influenzare negativamente il match di domani sera: “Se pensiamo che adesso tutti vogliono farci male per la Superlega, facciamo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sul gioco. La reputazione del Real dopo la Superlega? Domani abbiamo una partita. Recuperiamo Kross, mentre Mendy resterà fuori”.

OMNISPORT | 26-04-2021 13:40