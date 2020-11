Zidane: "Inter squadra forte, daremo tutto"

Zinedine Zidane in conferenza stampa suona la carica in vista di Real-Inter: “L’Inter è una squadra fisica, forte, che gioca bene al calcio. Per noi vale come una finale, la affronteremo come se lo fosse. Pensiamo solo alla partita di domani e non a quello che accadrà dopo. Mi aspetto che la squadra dia tutto contro l’Inter e nel torneo in generale. Non penso al mio futuro, penso solo a vincere”.

“Il mio rapporto con Antonio Conte? Quando era capitano della Juventus era molto importante per la squadra, mi sembra normale che in seguito abbia intrapreso la carriera di allenatore. Con lui siamo in buoni rapporti, mi ha sempre fatto una grande impressione”.

OMNISPORT | 02-11-2020 20:08