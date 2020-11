Ziliani aizza i tifosi: E sarebbe un mito del calcio?

Paolo Ziliani non smette di punzecchiare la Juventus. L’esperto giornalista attraverso il suo profilo Twitter dedica due punturine a Pirlo e Bonucci, rispettivamente tecnico e faro della difesa della Vecchia Signora. Lo stile è quello di sempre: dissacrante, irriverente, irrispettoso. Ma sono punture di spillo che scatenano vivaci dibattiti sul web.

La punturina di Ziliani a Pirlo

Il primo pensierino del mattino è quello dedicato da Ziliani a Pirlo. Il giornalista allega l’ampio servizio dedicato dalla Gazzetta dello Sport alla nuova Juve “trasformista” e scrive sarcastico: “Nel caso il ‘calcio liquido’ di Pirlo non vi avesse convinto, o non l’aveste capito, niente paura: nasce oggi la Juventus dei ‘trasformisti’, e capirete bene che nel calcio, da adesso, nulla sarà più come prima”.

E quella per Bonucci

Ironie e sberleffi suscita anche un altro articolo della stessa testata, dedicato stavolta a Bonucci. Anche in questo caso, il meccanismo è quello consolidato: articolo condiviso sul proprio profilo Tweet, con annessa stilettata. “E non è finita – scrive Ziliani – La Gazzetta annuncia che Bonucci (sì, avete capito bene: Bonucci) sta per entrare nel ‘club dei miti’. Dove devono stringersi un po’ per fargli spazio Di Stefano e Bobby Charlton, Pelè e Garrincha, Maradona e Cruijff, Totti e Baggio, Messi e CR7. Benvenuto mito!”. E non è finita: “Quando racconterete ai nipotini il ‘mito’ Bonucci, non dimenticate di ricordar loro i mondiali dell’Italia nel 2010 (fuori nel girone), nel 2014 (idem) e nel 2018 (non qualificati), la finale europea con la Spagna (0-4) e quelle di Champions contro Barcellona (1-3) e Real (1-4)”.

Ziliani Pirlo e Bonucci, le reazioni del web

Molti followers si accodano: “In questo caso fossi in Adl lascerei i 3 punti anche della gara di ritorno, contro il maestro è impossibile giocarsela”, scrive Salvatore. Massimo invece fa il puntiglioso: “Qualcuno dica loro che ‘trasformismo’ è termine con connotati negativi…”. Ancor più scatenati i commenti su Bonucci. “E niente fa già ridere così”, ironizza Ale. “Se entra nel club, poi cadono tutti, visto che sposta gli equilibri”, punge Sebastiano. Mentre un altro utente scrive: “Questo pensa pure di essere simpatico con quel suo gesto antisportivo quando segna”.

SPORTEVAI | 14-11-2020 10:48