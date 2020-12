Ziliani: Altro che Cr7, questo è il record della Juve

Ronaldo che segna una doppietta tornando anche alla sua specialità col gol in elevazione, i meccanismi della Juve che funzionano, Kulusevski che torna a brillare, la classifica che assume una faccia sempre più intrigante. Ci sono tutti i motivi per essere felici in casa bianconera e anche Pirlo, solitamente parco nel distribuire sorrisi, non ha potuto non sottolineare i progressi della Juve dopo il 4-0 al Parma. C’è però chi, con ironia, rimarca il vero primato della serata juventina.

Ziliani ironizza su Paratici e Nedved

E’ Paolo Ziliani, da sempre allergico ai colori bianconeri. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter, ricordando le multe reiterate dei dirigenti della Juve delle scorse giornate: “Serata magica per la Juventus: quattro gol fatti, nessuno subìto e zero insulti all’arbitro di Paratici e Nedved“.

Scatta la polemica sui social

Fioccano le reazioni via social: “Nessun rigore però, strano” o anche: “Paratici e Nedved staranno pensando a come insultare Suarez perché se l’é cantata”, oppure: “Era dal 3-0 al Napoli che non convinceva cosí…”. Molti evidenziano come le marcature del Parma fossero assai allegre: “Bruscolotti e Baresi si sono accoltellati a vicenda. Soffrivano troppo. Non riuscivano e spiegarsi le marcature del Parma a 12 metri. ra pur sempre un’amichevole” oppure: “Finalmente c’è stata la partita a Villar Perosa” o anche: “Juve A contro Juve B alla Continassa” e ancora: “I difensori del Parma hanno applicato alla perfezione le disposizioni anti-contagio, mantenendo il distanziamento sociale dagli attaccanti juventini anche in area di rigore”.

SPORTEVAI | 20-12-2020 09:19