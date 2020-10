Ziliani fa scattare l'ironia del web: Media-Pirlo da Champions

Per fortuna che da domani si riprende a giocare perché il tormentone sul verdetto legato a Juve-Napoli rischiava di monopolizzare per giorni i dibattiti pubblici e privati. Certo è che le polemiche legate alla decisione del Giudice sportivo non si fermeranno in ogni caso, da entrambi i fronti. Tra i più scatenati c’è Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è fonte inesauribile di attacchi alla Vecchia Signora via social ed anche oggi non si è tirato indietro.

Ziliani attacca stampa e Juve

Tra i tanti tweet dedicati ai bianconeri, Ziliani comincia attaccando i giornalisti al seguito della Juve scrivendo: “Sarà anche vero, come dice Agnelli, che la Juve ha tutti contro e si aspetta solo la prima occasione per colpirla, ma a giudicare dai “Ciao Andrea” e dai giulivi “Tu” di quasi tutti i giornalisti ammessi in conferenza-stampa, deve trattarsi di un’ostilità molto ben nascosta”.

Poi affonda la “tastiera” nel sarcasmo e dice: “Se Pirlo riesce a mantenere questa media (2 partite, 7 punti = 3,5 punti a partita), questo è l’anno buono anche per la Champions”.

La replica dei follower è ironica

Fioccano le reazioni_ “La UCL anche se fa 600 punti a partita,non la vincerà mai,in Europa esiste ancora l arbitro,grazie a Dio non italiota” o anche: “Sarà determinante poter schierare Mastrandrea, Gravina, Del Pinto e Tavolino anche in Europa”, oppure: “È il Maestro… chi più di Lui può fare miracoli”.

C’è chi scrive: ” È prossimo alla scoperta del Vaccino” e infine: “Pirlo non sarà giudicato dai risultati in Champions. Il principale obiettivo della Juventus resta il decimo scudetto consecutivo. Agnelli dixit”.

SPORTEVAI | 16-10-2020 11:04