Ziliani indica i migliori 8 della A: indovinate chi manca?

È solo un giochino, la classifica dei migliori calciatori del campionato per quanto fatto vedere fino a oggi. Ma sta già facendo discutere il popolo dei social. Stupisce la top eight del campionato di Paolo Ziliani, per la presenza di qualche giocatore inatteso ma soprattutto per la rumorosa assenza di alcune tra le più note stelle del torneo.

I migliori del torneo per Ziliani

Ecco il post del giornalista sul suo profilo Twitter, con la classifica che ha già provocato discussioni e polemiche: “Kessie, Zaccagni, Lukaku, Mkhitaryan. Per me i quattro migliori giocatori del campionato fino ad oggi. (Sotto di loro, ma di poco, metto Lozano, Morata, Ilicic e Calhanoglu). E voi?”.

La classifica di Ziliani: i grandi assenti

Tanto per cominciare, stupiscono le assenze di Ronaldo, capocannoniere del campionato con 15 reti in 13 presenze, oltre che di Immobile (terzo a quota 11) e soprattutto di Ibrahimovic, frenato dal virus ma capace di realizzare 10 reti in appena 7 gare. Mancano altri trascinatori di Milan (Theo Hernandez) e Inter (Hakimi), manca lo stesso Chiesa che nelle ultime gare sta prendendo per mano la Juve. E che dire di Muriel, il jolly di Gasperini, o dell’assenza di qualsiasi rappresentante del Sassuolo rivelazione?

Classifica Ziliani, è bufera

Non a caso, sono tanti i commenti risentiti dopo la pubblicazione della classifica. Oltre alle assenze dei ‘soliti noti’, da Ronaldo a Ibra, molti followers sono stupiti dalla mancata inclusione di alcuni calciatori che si stanno segnalando per continuità di rendimento in questo scorcio iniziale di stagione. “Morata sì, Theo e Hakimi no?”, si meraviglia Antonio. “Come tira i rigori Kessie“, ironizza Paolo. “Forse avrei messo Donnarumma al posto di Kessie“, azzarda un tifoso milanista. Qualcuno fa notare anche le assenze di difensori: “Villar finora è stato perfetto”. Oppure: “Ci vogliamo dimenticare di Kjaer?”. “Per me merita una nomination anche Bennacer“, fa notare Carlo.

SPORTEVAI | 12-01-2021 08:54