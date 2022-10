21-10-2022 15:35

Zlatan Ibrahimovic dà sempre spettacolo, dentro e fuori dal campo. Lo svedese non si è risparmiato neanche nel recente Milan-Juventus, vinto dai rossoneri per 2-0, a cui ovviamente ha assistito dalla tribuna non avendo ancora recuperato dall’infortunio che lo terrà fuori fino al 2023. I profili social del Milan hanno pubblicato il video della “Ibra-cam”, una camera dedicata apposta al campione che è stato seguito passo passo prima, durante e dopo il match, mostrando alcuni siparietti esilaranti che hanno visto protagonisti Ibrahimovic e i compagni di squadra.

Ibra Cam, con chi se la prende Ibrahimovic durante Milan-Juventus?

Nella Ibra Cam possiamo vedere Zlatan Ibrahimovic, in un look total black, vivere con trasporto e passione il big match della nona giornata. “Forza, forza” sussurra lo svedese quasi a incitare col pensiero gli undici rossoneri in campo, che nel primo tempo sono stati imbrigliati dalle maglie juventine. Al palo di Leao “Ibracadabra” non si trattiene e si alza di scatto per sfogare la delusione, poi, dopo essersi lamentato per un fallo non fischiato, lancia un occhiolino d’intesa alla sua destra e afferra i capelli del povero Saelemaekers, che ignaro di ciò che gli sta per accadere si prende un bello spavento senza, tuttavia, azzardare una reazione. Il belga sembra averne abbastanza alla terza, ben più decisa, tirata di capelli: stavolta sì che si gira, come a dire “stavolta mi hai fatto male!”, ricevendo però in cambio l’ennesima strapazzata.

Il buffetto di Ibrahimovic a Lazetic

Durante il primo tempo di Milan-Juventus lo svedese è incontenibile. I rossoneri non concretizzano le occasioni create e Ibrahimovic avverte la tensione, così si alza di nuovo in piedi e cerca un confronto con gli altri indisponibili che stanno seguendo la partita con lui. La camera si allarga e mostra Lazetic (seduto di fianco a Saelemaekers) che si gira verso Ibrahimovic scuotendo la testa e beccandosi in cambio un buffetto in testa. Un gesto tutt’altro che violento, sia chiaro, ma se questo è il trattamento che l’attaccante riserva ai compagni di squadra… beh, meglio non essere un suo avversario. In soccorso dei due giovani rossoneri arriva il gol di Tomori a pochi secondi dall’intervallo, che spinge Ibra a seguire il resto della partita ancora più a ridosso del campo lasciando loro un po’ di respiro…